Serie A2, l’ultima giornata. Incroci ai vertici fra Unieuro Arena e Verona

Sarà un’ultima giornata piena di emozioni nel girone Rosso del campionato di A2. Per le prime cinque posizioni tutto si decide sull’asse Forlì-Verona: nella città veneta la Tezenis ospita infatti la Fortitudo e la formazione bolognese deve vincere per avere la certezza del primo posto, mentre gli scaligeri hanno bisogno di un successo per difendere il quarto posto dal possibile assalto di Trieste; giuliani impegnati a loro volta proprio a Forlì, che invece conta nel ko della Effe per puntare al primo posto.

In caso di parità tra scaligeri e giuliani, la quarta piazza sarà dei gialloblù in forza del +9 nello scontro diretto. Già certa del terzo posto è Udine, che sarà di scena sul campo di una Rimini che vincendo può ancora sperare in un sesto posto che saprebbe di miracolo, visto l’andamento della stagione; nel peggiore degli scenari, invece, i riminesi potrebbero anche chiudere decimi. Tutto dipende dal risultato di Cividale-Cento, una sfida che quindi vale molto per la definizione di una classifica finale che coinvolgerà anche Nardò.

I pugliesi questa sera saranno impegnati a Chiusi contro il fanalino di coda che può solo provare a vincere largamente e sperare in un ko interno di Orzinuovi contro l’Assigeco Piacenza per abbandonare l’ultima piazza. Serviranno quindi tutti gli ultimi 40’ per determinare la classifica finale da cui dipenderà il calendario della prossima fase ad orologio.

La classifica: Fortitudo e Forlì 34; Udine 30; Verona e Trieste 28; Piacenza 18; Rimini, Cento e Nardò 16; Cividale 14; Orzinuovi 10; Chiusi 8.

v. r.