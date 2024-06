Serie A2. Sella Cento sul bolognese Nicolai. Sarà lui il gm del nuovo ciclo?

Sarà Renato Nicolai il general manager scelto per far ripartire un nuovo ciclo a Cento?

Molti indizi inducono a pensare di sì, perchè le parti si sono già viste, hanno parlato e si riparleranno in queste ore, a caccia di un’intesa che non sembra particolarmente complessa.

Classe 1963, bolognese, dal 2005 docente presso l’Università di Bologna, Nicolai vanta un curriculum di primo ordine: la sua prima esperienza da dirigente sportivo è proprio a Bologna, dapprima con il Cus e poi con la Fortitudo. Dopo una breve esperienza a Ferrara (era l’ultimo anno della presidenza Mascellani, in serie A2, stagione conclusa con la salvezza prima della cessione del titolo all’imprenditore di Budrio Romagnoli), l’approdo a Brindisi, in concomitanza del periodo più brillante del club brindisino, caratterizzato dal ritorno in massima categoria e diverse stagioni trascorse nei piani alti della classifica.

Successivamente, l’esperienza all’ombra della Mole, con Torino, con cui trionfa in Coppa Italia nel 2018. Un ulteriore successo arriva nella stagione seguente, quando, durante il suo trascorso a Sassari, la Dinamo vince la Europe Cup.

Un’ulteriore parentesi a Torino prima di approdare a Scafati, dove fornisce il suo contributo alla salvezza della squadra in Serie A nel corso dell’ultima stagione sportiva. Attualmente era a Nardò, dove con coach Dalmonte ha portato a termine la missione salvezza del club salentino.

Cosa deciderà di fare ora? Ovviamente Cento per lui è anche una scelta di vita, perchè dopo tante stagioni al sud e lontano da casa, la possibilità di lavorare mezz’ora dalla propria città è una soluzione che può allettare. Le prossime ore chiariranno bene mosse e decisioni della società biancorossa e dello stesso Nicolai.