Serie B B OraSì e Blacks, il piatto piange

Grande amarezza in casa giallorossa dopo la sconfitta casalinga nel derby con l’Andrea Costa Imola. La squadra dopo il solito primo tempo deficitario era riuscita, con uno strepitoso terzo periodo, a prendere l’inerzia ed il vantaggio ma nel finale sono emerse di nuovo delle ingenuità che hanno consentito ai biancorossi di portare a casa i due punti. "Sono molto dispiaciuto per i nostri tifosi – commenta coach Bernardi – avremmo voluto regalargli una bella vittoria, mi dispiace non esserci riuscito. Oggi abbiamo giocato molto bene solamente il terzo quarto, molto male gli altri tre. Non si possono prendere 48 punti in un tempo e soprattutto nell’ultimo periodo ci siamo distratti sulle caratteristiche dei loro giocatori più forti e loro non ci hanno perdonato niente. Aukstikalnis ha fatto dei canestri impossibili con Paolin addosso. La situazione adesso è complicata, noi dobbiamo essere mentalmente, fisicamente e tecnicamente pronti per giocarci i playout, dobbiamo essere umili e rimboccarci le maniche perché ancora può succedere tutto ma dobbiamo iniziare a vincere già da domenica a Taranto".

"Abbiamo provato a cambiare quintetto di partenza ma il problema è che siamo timorosi e intimiditi ed invece, giocando per la salvezza, dobbiamo essere cattivi e determinati, dobbiamo mettere le mani addosso agli avversari dal primo all’ultimo minuto tutti insieme. Abbiamo fatto ancora troppe palle perse, 16, e sbagliato troppi tiri liberi, ben dieci. Non posso dire che i ragazzi non s’impegnano e non ci mettono il massimo, bisogna farlo per quaranta minuti e non bisogna aspettare di andare sotto per avere una reazione". Per i giallorossi il grande protagonista è stato Paolin, autore di un terzo periodo da 17 punti. "Sono un giocatore di striscia, se la palla entra mi scaldo. Purtroppo non è servito, sono molto rammaricato, non conta niente quello che ho fatto se non riusciamo a vincere la partita. Noi abbiamo avuto troppe distrazioni difensive, 90 punti sono troppi da subire in casa, dobbiamo lavorare per migliorare sia in attacco che in difesa".

Riccardo Sabadini