Serie B basket femminile. Feba, c’è da superare l’esame a Cagliari

La Feba Civitanova vola a Cagliari perché alle 18 di oggi disputerà gara1 degli spareggi per accedere alle finali nazionali. Infatti la vincente tra le civitanovesi e le sarde sarà tra le 16 formazioni che si contenderanno i due posti per l’A2 di basket femminile. Ma adesso c’è da pensare a gara 1 contro una squadra che può contare su individualità di spicco. "Ci attende una partita tosta – avverte la giocatrice Alice Pelliccetti – contro una formazione che può metterci in difficoltà. Noi dovremo rispondere con il nostro gioco creando più situazioni di tiro possibile". Sono stati giorni di lavoro in palestra. "Abbiamo curato la parte atletica e poi ci siamo concentrate su aspetti tecnico-tattici, in particolare – spiega la giocatrice – sulla difesa perché sarà importante far sì che Cagliari abbia un punteggio basso. Sono gare in cui i dettagli faranno la differenza ed ecco – conclude Pelliccetti – che dovremo restare concentrate".