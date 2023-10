Serie B. Blacks-Lumezzane, recupero il 15 novembre Mercoledì 15 novembre, Blacks e Lumezzane si affronteranno al PalaCattani per recuperare la partita rinviata domenica scorsa. Sette partite in un mese, iniziando da Fabriano e terminando con Chieti al PalaCattani. Probabile recupero di Tomasini per la trasferta di Fabriano.