Serie B. Blacks, un ko che insegna e dà fiducia

Una sconfitta che lascia ben sperare per il futuro. Sembra paradossale, ma il ko dei Blacks arrivato negli ultimi secondi a Treviglio per un solo punto, ha mostrato nuovamente la vera faccia della squadra, quella di un gruppo che lotta e che non molla mai. Senza Poletti, assente per un problema alla caviglia, i Raggisolaris hanno messo in campo ancora più energia e trovato minuti preziosi anche dal giovane Ndiaye e da Ammannato, in campo 30’ e autore di una buona prestazione, arrivando ad un passo dalla vittoria.

Peccato per gli episodi sfortunati, ma quanto si è visto in campo è un ottimo viatico in previsione della partita casalinga di sabato contro Desio e di quella di mercoledì 26 a Imola con la Virtus. Visti gli impegni ravvicinati, Poletti potrebbe saltare entrambe le partite, e fondamentale sarebbe riaverlo per domenica 2 febbraio quando al PalaCattani arriverà Capo d’Orlando, diretta concorrente per i playoff. Al momento però non si conoscono ancora i suoi tempi di recupero.

"C’è tanta amarezza per questa sconfitta – afferma coach Luigi Garelli – ma anche la consapevolezza che se l’atteggiamento resterà questo, riusciremo a sopperire all’assenza di Poletti, che sicuramente starà fuori qualche partita. C’è tanto amaro in bocca, ma sono contento per lo spirito che la squadra ha messo sul campo della seconda in classifica e per le prestazioni di Ndiaye, che è riuscito a stare in campo e ha dato pressione in difesa, e di Ammanato che ha giocato trenta minuti con generosità pur non avendoli ancora nelle gambe".

In classifica i Blacks sono quarti insieme ad Omegna con quattro punti di vantaggio sul settimo posto: l’obiettivo è chiudere tra le prime sei che permetterebbe di disputare i playoff senza passare dai playin. Il calendario diventa ora serrato con ben dieci partite da giocare prima della sosta per la Coppa Italia del 15/16 marzo. Faenza ne avrà ben sei al PalaCattani, tutte da sfruttare per tenere a distanza le inseguitrici. I match interni saranno con Desio, Capo d’Orlando, Saronno, Fiorenzuola, Omegna e San Vendemiano.