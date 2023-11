Serie B donne. Bsl e Peperoncino, dolce weekend. Springer e Daidone in evidenza

Giornata positiva in serie B donne, per le bolognesi. Nella prima di ritorno vincono sia la Bsl San Lazzaro che il Peperoncino. Splendida prestazione per la Bsl che batte in volata 69-66 Rimini grazie a un canestro di Elisabetta Villa a 6’’ dalla fine. La formazione di Paolo Dalè domina a tratti l’incontro, ma una coriacea Rimini rimane in scia. E’ il terzo successo consecutivo per le biancoverdi che così rimangono vicine alla zona playoff distante due lunghezze. A spiccare nella buona prova della Bsl sono Fabrizia Springer e il duo formato da Alice Marchi ed Elisabetta Villa.

Bsl San Lazzaro: Springer 14, Villa 11, Marchi 11, Grassi 9, Vettore 7, Mosconi 6, Accardi 4, Morpurgo 3, Mezzini 2, Nanni.

Bel successo interno per il Peperoncino che batte 78-64 il Finale Emilia. Nelle ragazze dirette da Guccini in evidenza Daidone e Pacini. Ma in generale sono arrivate ottime risposte da tutte le ragazze con Cavicchioli, Bardansi e Mandini positive.

Peperoncino: Vitali, Curti, Cavicchioli 8, Beuri 2, Secchiaroli 2, Bardasi 8, Rorato 5, Ferri, Di Già 16, Mandini 8, Mannucci Pacini 11, Daidone 18.

Le altre gare: Forlì-Cesena 57-49, Faenza-Magika Castel San Pietro 81-47.

La classifica: Magika Castel San Pietro 14, Forlì e Rimini 10, Faenza 8, Bsl 6, Peperoncino e Cesena 4, Finale Emilia 0.

Filippo Mazzoni