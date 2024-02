Serie b donne. Faenza cede nel finale con Cavezzo

Il Faenza Basket Project cade 64-63 in casa con Cavezzo in un finale rocambolesco, ma deve ringraziare Rimini e Castel San Pietro per aver bloccato le due capoliste. Queste vittorie permettono alle faentini di restare a due punti dalle prime, rendendo la classifica molto corta. Il tabellino: Edokpaigbe 19, Panzavolta 2, Porcu 13, Manaresi, Gori 4, Ciuffoli C. 2, Morsiani 10, Rotaru ne, Grande 11, Bernabè 2, Ciuffoli E. All.: Sferruzza Classifica: Zola Predosa, Puianello e Happy Basket Rimini 6; Faenza, Magika Castel San Pietro e Cavezzo 4; Libertas Rosa Forlì 2; Valdarda 0.