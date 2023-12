Serie b donne. Faenza perde il derby con Forlì e scivola in terza posizione

In serie B donne il Faenza Basket Project perde 67-52 (13-16;28-35; 39-46) il derby in casa della Libertas Forlì, scivolando in terza posizione. Un ko che non dovrebbe dare problemi per la conquista dei playoff dove si qualificano le prime quattro. Il Project ritornerà in campo sabato alle 21 in casa con la BSL San Lazzaro. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 17, Panzavolta, Porcu 7, Manaresi 5, Gori 3, Ciuffoli C. 8, Liverani, Morsiani 2, Rotaru 6, Bernabè 4, Ciuffoli E. All.: Sferruzza Classifica: Castel San Pietro 18; Forlì e Rimini 14; Faenza 12; San Lazzaro e Castello d’Argile 8; Cesena 6; Finale Emilia 0.