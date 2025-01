Serie B donne. Mosconi trascina la Bsl. Il Peperoncino ancora ko

Gioie e dolori nell’ultima di andata di serie B donne. Vince la Bsl San Lazzaro che si impone 61-49 a Parma in casa della Magik Rosa. Sotto per 35’, la formazione di Paolo Dalè gira la partita nel finale con un ultimo quarto chiuso 10-28. Sugli scudi Allegra Mosconi, autrice di 18 punti e ben coadiuvata da Noa Campalastri, Alice Marchi e Dyana Accini.

Bsl San Lazzaro: Mosconi 18, Marchi 11, Campalastri 11, Accini 8, Talarico 4, Colli 2, Villa 2, D’Agnano 2, Nanni 2, Vettore, Grandi, Marchetti.

Sconfitta invece per il Peperoncino con la formazione di Massimo Annunziata che cede 57-46 a Faenza, in casa del Basket Project. Alle ragazze costa tanto la falsa partenza 20-6 al 10’. Non basta una reazione d’orgoglio per chiudere il gap.

Peperoncino: Ragazzini 4, Cavicchioli, Bardasi 5, Marabese, Bernardini 6, Mandini, Farina, Mannucci 5, Venturi 5, Ferrari, Grandini 15, Ampollini 6.

Le altre gare: Scandiano-Rimini 67-61, Forlì-Puianello 41-101, Fidenza-Cavezzo 45-87, Ferrara-Valtarese 60-71, Modena-Cesena 78-75, Magika-Valdarda 49-66.

La classifica: Cavezzo 30, Puianello 26, Valdarda 24, Modena 22, Magika, Cesena, Rimini e Bsl 18, Valtarese 16, Faenza e Scandiano 14, Fidenza 12, Peperoncino 6, Magik Rosa 4, Ferrara 2, Forlì 0.