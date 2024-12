Serie B donne. Scivola la Rlc Sistemi. Senigallia è osso duro

Ancora una sconfitta in serie B femminile regionale per la Rlc Sistemi Prato. Le pratesi in trasferta sulle sponde dell’Adriatico, sono state superate per 66-57 da Basket Senigallia, rimanendo inchiodate a quota 12 punti e ora al settimo posto in classifica.

Prato parte forte, fa circolare bene la palla e si porta sul 15-8 in 6 minuti. Nei restanti 14 minuti del primo tempo gli ingranaggi dell’attacco laniero si bloccano, le padrone di casa ne approfittano e chiudo all’intervallo lungo sul 33-24.

Al rientro in campo dagli spogliatoi la Rlc Sistemi prova più volte a rifarsi sotto nel punteggio, ma le marchigiane riescono a mantenere 6 punti di vantaggio alla terza sirena (43-37). Inizia l’ultimo periodo e una ottima Cecchi regala il primo pareggio a Prato, seguita da un’incursione di Sautariello per il momentaneo vantaggio sul 43-45.

Ma una disattenzione difensiva e due palle perse sanguinose permettono a Senigallia di tornare, in un minuto, in vantaggio di 4 punti (52-48) e di rendere vani gli sforzi avversari. Le padrone di casa chiudono con tranquillità sul 66-57 finale.

Le pratesi hanno però la testa già proiettata alle finali di Coppa Toscana. Domani la Rlc Sistemi (palla a due alle 20.15 al Palasport di Fucecchio) affronterà Le Mura Spring Luca per provare ad arrivare alla finalissima della manifestazione.

Il tabellino del match: Peri, Sautariello 6, Cecchi 10, Mandroni 10, Billi 8, Trucioni 10, Ponzecchi 13, Garatti, Franchini. All. Pilli