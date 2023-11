Serie b e c donne. Bene Faenza. Cade il Capra Team

In B femminile torna alla vittoria il Faenza Basket Project, superando la Nuova Virtus Cesena 69-54. Faentina in campo sabato alle 21 in casa contro l’imbattuta capolista Magika Castel San Pietro. Tabellino: Edokpaigbe 13, Panzavolta 9, Manaresi 2, Gori 7, Ciuffoli C., Bandini 11, Nyemeg ne, Grande 15, Bernabé 4, Ciuffoli E. 8. All.: Bassi Classifica: Castel San Pietro 14; Rimini e Forlì 10; Faenza 8; San Lazzaro 6; Castello d’Argile e Cesena 4; Finale Emilia 0. In C femminile cade ad un passo dal traguardo il Capra Team Ravenna, sconfitto 60-61 sul campo del Granarolo. Il tabellino di Faenza: Gonzales 5, Lolli Ceroni 14, Vannucci, Onyekwereg, Pirazzini 8, Tramontano 5, Calabrese 5, Balaj 4, Gentile 6, Cavassi 4, Cabiddu, Sabbatani 7. All.: Colucci. Sabato alle 21 gara a Monte San Pietro. Classifica: Granarolo 4; Capra Team, Aics Forlì, CMB Bologna e Monte San Pietro 2; CSI Sasso Marconi, Vis Rosa Ferrara, Castelfranco Emilia, Granarolo e Vis Trebbo 0.