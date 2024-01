Serie b e c donne. Faenza, da sabato la Poule Playoff

In B femminile inizierà in casa contro le Basketball Sisters Piumazzo, la Poule Play Off del Faenza Basket Project, match in programma sabato alle 21.30 al PalaBubani. Al termine di questo mini campionato lungo 14 partite a cui partecipano le prime quattro classificate dei due gironi, le prime due accederanno ai concentramenti nazionali per salire in A2, mentre la terza giocherà gli spareggi per potersi giocare la promozione nel secondo campionato nazionale. C femminile: sabato alle 21 alla palestra Mattioli di Ravenna, ritornerà in campo il Capra Team che esordirà nel girone d’andata contro il Castelfranco Emilia. Nello scorso fine settimana le ravennati non sono scese in campo, perchè il match casalingo con la Vis Trebbo è stato posticipato al 7 febbraio. Classifica: Granarolo 16; Capra Team e Vis Ferrara 12; CMB Bologna 10; CSI Sasso Marconi 8; Monte San Pietro e CMP Granarolo 6; Aics Forl e Castelfranco Emilia 4; Vis Trebbo 0.