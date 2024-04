Serie B e C donne. Faenza Project travolge Valdarda. Anche il Capra Team è un rullo

Il Faenza Basket Project travolge 74-41 (15-11; 43-15; 61-28) Valdarda e resta in corsa per una delle prime tre posizioni che garantirebbero l’accesso alla fase successiva. Un traguardo difficile da raggiungere, ma in programma ci sono ancora tanti scontri diretti che potrebbero cambiare la classifica. La gara con Valdarda non è mai stata in discussione con il Project che chiude i conti già all’intervallo grazie ad un perentorio 43-15. Le faentine ritorneranno in campo sabato alle 20.30 a Cavezzo nella quartultima giornata di campionato. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 14, Panzavolta 9, Porcu 9, Manaresi, Gori 7, Ciuffoli C. 12, Morsiani 4, Grande 9, Bernabè 9, Ciuffoli E. 1. All.: Sferruzza Classifica: Zola Predosa 16; Puianello 14; Happy Basket Rimini, Cavezzo e Magika Castel San Pietro 12; Faenza 10; Libertas Rosa Forlì e Valdarda 2. C FEMMINILE Grandissima vittoria per il Capra Team che travolge il Parma Basket Project 75-51 (18-14; 39-29; 52-38) ipotecando la qualificazione alla finale. Nel match di ritorno in programma a Parma domenica alle 17.30, dovrà infatti limitarsi a gestire il +24, perché passerà il turno la squadra che segnerà il maggior numero di punti nel doppio confronto. La vincente di questa sfida affronterà in finale Il CMB Bologna che ha vinto con un netto 73-33 la prima partita della serie sul campo del Go Basket Quattro Castella. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 25, Vannucci 6, Calabrese 8, Sabbatani, Balella, Goodness 5, Cavassi 1, Lago Gonzales 7, Gentile 8, Cavina 4, Babini 10, Rossi 1. All.: Colucci.