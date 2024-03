Serie B e C donne. Il Faenza Project spaventa la capolista, il Capra Team vince e chiude quarta

Non basta una grande prestazione al Faenza Basket Project (foto) per sbancare il campo della capolista Zola Predosa. Le faentine perdono 57-58 (18-18; 33-34; 45-46) ed escono quasi definitivamente dalla lotta per le prime tre posizioni che garantiscono la fase successive: il distacco dalle tre capoliste è di sei punti. Nel prossimo turno il Project giocherà sabato alle 21 al PalaBubani il derby con il Basket Rosa Forlì. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 27, Porcu 7, Manaresi 2, Gori 5, Ciuffoli C. 6, Morsiani 5, Fracasso ne, Grande 3, Bernabè 2, Ciuffoli E. All.: Sferruzza Classifica: Puianello, Happy Basket Rimini e Zola Predosa 12; Cavezzo 10; Magika Castel San Pietro 8; Faenza 6. Libertas Rosa Forlì e Valdarda 2. In C FEMMINILE Il Capra Team Ravenna vince 59-47 (18-7; 31-21; 47-35) in casa con il CSI Sasso Marconi e chiude al quarto posto la regular season. Sabato alle 18.15 le ravennati concluderanno la prima fase del campionato in casa della Vis Trebbo poi inizieranno i playoff. Gli spareggi promozione si giocheranno in gare di andata e ritorno con le semifinali in programma il 7 e il 14 aprile e le finali il 21 e il 28. Saliranno in serie B, due delle otto partecipanti. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 14, Vannucci 2, Calabrese 8, Gentile 16, Dasara 2, Pirazzini 4, Sabbatani 1, Cavina 4, Balella, Babini. All.: Colucci Classifica: Granarolo 28; Vis Rosa Ferrara* 26; CMB Bologna 24; Capra Team 22; Monte San Pietro 16; Sasso Marconi 14; CMP Granarolo 12 Castelfranco Emilia 1;0; Aics Forlì 6; Vis Trebbo* 0. * una gara in meno