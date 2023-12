Serie B e C. Faenza vince a Castello d’Argile e conquista la Poule play off

In B femminile Il Faenza Basket Project vince 49-40 (7-18; 16-31; 23-43) in casa del Peperoncino Castello d’Argile e conquista la matematica qualificazione alla Poule Play Off, entrando tra le prime quattro del girone. Il Project ritornerà in campo sabato 6 gennaio alle 21 in casa con l’Happy Basket Rimini dopo la pausa per le festività. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 25, Panzavolta C. 7, Panzavolta G. ne, Porcu 2, Gori 2, Ciuffoli C. 7, Morsiani ne, Fracasso, Grande ne, Bernabè 7, Ciuffoli E. 6. All.: Sferruzza Classifica: Castel San Pietro 22; Rimini, Forlì e Faenza 16; San Lazzaro, Castello d’Argile e Cesena 8; Finale Emilia 2.

C Femminile Si chiude con una vittoria i 2023 del Capra Team grazie al successo sul CMB Bologna per 53-42 (9-11; 27-25; 33-42).

Il campionato di serie C ritornerà nel secondo week end di gennaio con il Capra Team che giocherà domenica 14 alle 19.30 sul campo del CSI Sasso Marconi. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 14, Vannucci 2, Pirazzini 13, DaSara, Calabrese 8, Cavassi 4, Sabbatani, Onyekwere 5, Pochayiska, Cavina, Rossi 7. All.: Colucci Classifica: Granarolo 14; Capra Team e Vis Ferrara 10; CMB Bologna, Aics Forlì e CSI Sasso Marconi 8; Monte San Pietro e CMP Granarolo 6; Castelfranco Emilia 2; Vis Trebbo 0.