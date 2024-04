Serie B e C femminile. Edokpaigbe decisiva. Colpo del Faenza Basket

Colpo grosso del Faenza Basket Project che sbanca 72-69 (12-16; 31-27; 46-49; 62-62) il campo di Cavezzo dopo un supplementare: decisiva ancora una volta è Edokpaigbe che realizza il libero e il canestro della vittoria nei secondi finali. Il Project ritorna in corsa per il terzo posto, che varrebbe l’accesso agli spareggi per l’A2, avendo nelle restanti tre giornate tutti scontri diretti. Le faentine ritorneranno in campo domenica alle 18 in casa con la Magika Castel San Pietro. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 15, Panzavolta 8, Porcu 17, Manaresi 2, Gori 5, Ciuffoli C., Morsiani 10, Grande 10, Bernabè 3, Ciuffoli E. 2. All.: Sferruzza Classifica: Zola Predosa 18; Puianello 16; Happy Basket Rimini, Cavezzo, Magika Castel San Pietro 2 e Faenza 12; Valdarda e Libertas Rosa Forlì 2.

C femminile: Sconfitta indolore per il Capra Team in casa dell’ABS Parma. Le ravennati perdono 57-64 (20-14; 34-39; 41-51), ma si qualificano ugualmente alla finale grazie al successo per 75-51 nel match d’andata. La formula playoff prevede infatti che passi il turno la squadra che segna il maggior numero di canestri nel doppio confronto. La finale sarà contro il CMB Bologna e il primo atto si giocherà sabato a Ravenna alle 20.30.