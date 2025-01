Serie B femminile. Aluart, prima di ritorno da capogiro: arriva l’imbattuta Cavezzo

Prima di ritorno con un match da capogiro per l’Aluart Scandiano (12) che, nell’anticipo di giornata, ospita alle 20.45 fra le mura amiche del palaRegnani, la capolista imbattuta Cavezzo (30) dell’ex coach scandianese Gigi Piatti. Ringalluzzite dal successo a sorpresa contro la big Rimini, Alice Fedolfi (foto) e compagne sono chiamate ad un’impresa contro una squadra che finora non ha ancora conosciuto la parola sconfitta dopo un intero girone di andata.

La Chemco Puianello (24) invece gioca domani alle 21 in casa delle bolognesi del Peperoncino Basket (6). "La nostra posizione di classifica - dice coach Giroldi - penso rispecchi il valore della squadra in un girone dove, a parte Cavezzo che sta facendo corsa a sé, ci sono diverse squadre che lotteranno fino alla fine del campionato per giocarsi le proprie chances per accedere alle fasi nazionali. Domani ci attende la trasferta in casa del Peperoncino che ha un reparto esterne più talentuoso rispetto alle lunghe. Sarà importante mantenere alto il focus sulla difesa e cercare maggiore precisione nelle esecuzioni dei giochi offensivi alla ricerca del nostro miglior affiatamento che è ancora in via di perfezionamento".

Cesare Corbelli