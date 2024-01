Serie B femminile. Bsl e Peperoncino, sabato al via i playout

Domenica di riposo per le due formazioni di basket di serie B femminile. Bsl San Lazzaro e Peperoncino inizieranno il girone playout nel corso del prossimo fine settimana. Nel girone a otto, oltre alle due bolognesi ci sono infatti anche Valtarese, Cesena, Fidenza, Magik Parma, Scandiano e Finale Emilia. La Bslinizierà il suo cammino sabato alle Rodriguez con Valtarese. Sfida interna anche per Peperoncino che sarà di scena alla palestra di Mascarino per affrontare Fidenza. Due sfide da vincere per iniziare bene la seconda e decisiva fase del campionato e conquistarsi la permanenza in serie B. Il derby tra le due squadre bolognesi sarà invece in programma alla 3^giornata, con andata in programma sabato 10 in casa del Peperoncino e ritorno invece alla palestra Rodriguez di San Lazzaro il 6 aprile. L’ultimo turno dei playout è infine in programma il 5 maggio.