Serie b femminile. Colpo esterno del Faenza Basket

Colpo esterno del Faenza Basket Project che sbanca 60-50 (25-11; 36-25; 46-41) il campo del Fiore Basket Valdarda; 18 i punti per Porcu. Nel prossimo turno Faenza giocherà sabato alle 20 in casa con Cavezzo. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 13, Panzavolta 3, Porcu 18, Manaresi, Gori 4, Morsiani 4, Rotaru, Grande 12, Bernabè 2, Cuffoli E. 4. All.: Sferruzza Classifica: Zola Predosa e Puianello 6; Happy Basket Rimini e Faenza 4; Magika Castel San Pietro e Cavezzo 2; Valdarda e Libertas Rosa Forlì 0.