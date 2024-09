Serie B femminile, è iniziata la preparazione in vista del prossimo campionato. La Bsl riparte con un mix di entusiasmo e qualità. Fiducia Dalè: "Puntiamo a una salvezza tranquilla»

Tante conferme e qualche innesto mirato per potenziare l’organico in vista della prossima stagione ma, come sempre, tanto spazio alle giovani del proprio settore giovanile. La Bsl San Lazzaro è ripartita dalla settimana scorsa con la preparazione in vista del prossimo, impegnativo, campionato di serie B femminile che l’attende. A guidare la squadra c’è Paolo Dalè, allenatore della squadre seniores femminile, ma anche direttore tecnico di un settore rosa biancoverde che anche a livello giovanile continua a ottenere risultati importanti, centrando finali nazionali a livello di squadra, e portando elementi, come Allegra Mosconi in azzurro.

"Siamo partiti dalla conferma dell’ossatura dell’anno scorso – conferma proprio Dalè – abbiamo perso un elemento importante come Elena Mazzini, ma abbiamo aggiunto un elemento di esperienza per la categoria come Carlotta D’Agnano e una giocatrice di Dyana Accini che è una esterna di grandissimo talento e dalla riprovata qualità già entra a far parte della squadra con la preparazione, ma che a tutti gli effetti si unirà al gruppo da gennaio". Una Bsl che con il recupero anche della lunga Giulia Trombetti, che sembra finalmente aver superato i problemi fisici è un bel mix tra gioventù e qualità "Siamo una squadra equilibrata, direi completa in tutti i ruoli, sono molto soddisfatto di come stanno lavorando le ragazze e per la qualità di una squadra che crescerà di allenamento in allenamento, di partita in partita, durante la stagione". Una stagione di serie B regionale che si annuncia avvincente. Sedici squadre iscritte, 30 partite da giocare, con tante squadre che puntano a vincere la stagione. "Ci sono almeno 7-8 squadre molto forti e che hanno legittime ambizioni di primato. Noi? Puntiamo ad una una salvezza tranquilla, togliendoci qualche soddisfazione durante la stagione, riuscire a chiudere tra le primo 8 sarebbe una grande prova. Sono fiducioso: se siamo al completo sono convinto che possiamo essere capaci di competere in tutte le partita, mettendo in difficoltà anche le grandi del campionato". Obiettivo quindi di stupire con una squadra in cui le senior saranno fondamentali ma in cui la giovani avranno, come sempre un ruolo centrale.

Le squadre iscritte al campionato di serie B: Valtarese, Cavezzo, Peperoncino Bologna, Rimini, Puianello, Bsl San Lazzaro, Scandiano, Magika Castel San Pietro, Magik Rosa, Libertas Forlì, Fidenza, Faenza, Cesena, Vis Rosa Ferrara, Valdarda, Sisters Piumazzo.