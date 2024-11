Serie b femminile. Faenza Basket Project, niente colpaccio contro Cavezzo

In B femminile niente da fare per il Faenza Basket Project (foto) contro l’imbattuta capolista Cavezzo, impostasi al PalaBubani con un rotondo 86-55 (25-18; 52-32; 66-40). Le faentine ritorneranno in campo sabato alle 19 in casa della BSL San Lazzaro. In serie C femminile Tutto facile per il Capra Team Ravenna che debutta davanti al proprio pubblico nel migliore dei modi superando la Virtus Imola con un netto 65-34 (20-6; 40-18; 54-23), conquistando così la seconda vittoria consecutiva. Giocherà invece domani alle 21.15 l’Hakuna Matata San Pietro in Vincoli in casa contro le Saraghine Miramare.