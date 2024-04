Serie B femminile. Feba, con Roma gara importante. Lazzarini: "È una sfida difficile»

La gara di domani alle 18 contro il San Raffaele Roma rappresenta per la Feba Civitanova un momento di fondamentale importanza nella lotta all’accesso alla fase nazionale della serie B di pallacanestro femminile. Le "momò" arrivano all’incontro dopo il successo contro Viterbo che ha permesso alle civitanovesi di chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata della seconda fase. Adesso testa alla fondamentale partita di domani contro una formazione ancora imbattuta in questa fase. "Ci aspetta una gara difficile – afferma Giorgia Lazzarini, giovane play della Feba Civitanova – in cui dobbiamo conquistare la vittoria e arrivare tra le prime due posizioni. Abbiamo lavorato sodo durante la sosta e vogliamo mettere in campo tutto il nostro lavoro".