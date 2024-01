Serie b femminile. Feba domani in campo. Arriva l’Umbertide

Alle 18 di domani la Feba riceverà la visita dell’Umbertide in un match valido per il campionato di serie B di basket femminile. "Ci aspetta l’ultima partita della prima fase, siamo consapevoli – afferma Donatella Melappioni, coach delle civitanovesi – che il nostro campionato ha meno squadre rispetto al girone laziale, così nella fase successiva affronteremo un girone ad orologio. Il match di domani non avrà grande rilevanza sul piano della classifica, chiuderemo la prima fase davanti a tutti per poi affrontare la seconda che avrà un indirizzo diverso, in cui si saprà la classifica reale".

È stato affrontato un grande lavoro nel periodo di sosta, soprattutto sotto l’aspetto fisico, per le ragazze della Feba per farsi trovare pronte nella seconda fase. "Abbiamo lavorato sotto questo aspetto – prosegue coach Melappioni – essendo arrivate a fine 2023 accusando qualche acciacco di troppo, soprattutto da parte delle giocatrici che hanno disputato più minuti. Così proprio con loro abbiamo fatto un lavoro indirizzato al miglior recupero possibile. Senza le nostre straniere durante il periodo delle festività abbiamo lavorato di fatto con la formazione under 19 e ci siamo concentrate su molti aspetti".