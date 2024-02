Serie B Femminile. La Feba in campo. Domani arriva il Perugia

Alle 18 di domani le ragazze della Feba riceveranno Perugia con l’obiettivo di percorrere la strada intrapresa anche in questa fase a orologio. Le momò arrivano forti all’appuntamento grazie all’imbattibilità che si mantiene da inizio stagione. "Le perugine – dice la giocatrice Francesca Severini – costituiscono una buona squadra". È stata una settimana di lavoro per farsi trovare pronte all’appuntamento di domani. "Si è lavorato sui nostri errori" spiega la giocatrice. Partendo proprio da quelli commessi nella trasferta di Orvieto. "Non era un campo semplice, siamo rimaste concentrate per tutti i quaranta minuti ed abbiamo portato a casa i due punti" racconta Severini. Capitolo Under 19: "Abbiamo appena iniziato la seconda fase". La prima sfida è stata contro Ancona. "Abbiamo perso, ma – assicura – ci rifaremo la prossima settimana contro Umbertide".