SERIE B FEMMINILE. La Rlc Sistemi si impone su Baloncesto

Prima vittoria della Rlc Sistemi. Le pratesi, per la prima volta con tutte le giocatrici a disposizione, si impongono 52-42 contro Baloncesto al termine di una gara in bilico per almeno 3 dei 4 quarti previsti. Primo quarto in equilibrio con buona partenza pratese e pronta risposta delle fiorentine, che arrivano alla prima sosta sotto 11-10. Nel secondo tempino Prato sistema in po’ la difesa, ma continua a sbagliare troppo al tiro. Di conseguenza la Rlc Sistemi non riesce mai a togliersi di dosso le avversarie e si va all’intervallo lungo con Prato avanti 22-20. Al rientro in campo la Rlc Sistemi prova ad allungare, ma poco prima dell’ultimo intervallo viene prontamente raggiunta da Baloncesto (31-30). Nel quarto finale Prato costringe spesso al fallo le fiorentine, aumenta la percentuale ai liberi e vince per 52-42. Il tabellino pratese: Trucioni 8; Popolo 4; Sautariello 9; Ponzecchi 7; Mandroni 12; Agostini 6; Billi 3; Garatti 3; Franchini; Cipolletta n.e. All. Pavi Degl’Innocenti.

L. M.