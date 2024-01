Serie b femminile. L’Happy chiude col sorriso la stagione regolare

Nell’ultima gara di regular season, bella vittoria della Ren-Auto Happy Basket Rimini contro la capolista Magika Castel San Pietro. Alla Carim l’incontro finisce 53-45 e va registrata la bella reazione riminese dopo il 30-38 in pieno terzo quarto che sembrava dire altro. Invece le padrone di casa hanno alzato l’intensità difensiva concedendo davvero le briciole alle ospiti. L’aggancio arriva con Pignieri a 4’ dal gong, il sorpasso con Noemi Duca sul 47-45, col finale tutto dell’Happy che chiude sul +8. Gara ininfluente in termini di impatto sulla seconda fase, ma la Ren-Auto trova almeno la soddisfazione di chiudere seconda. Rimini troverà nel nuovo girone ancora la Magika, oltre a Forlì e Faenza. In più le prime quattro del gruppo A: Piumazzo, Cavezzo, Puianello e Fiorenzuola D’Arda.