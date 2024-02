Serie B femminile. L’imbattuta Feba a casa dell’Orvieto

Oggi alle 18 la Feba affronterà in trasferta le umbre del Cestistica Azzurra di Orvieto. Le civitanovesi proseguono il cammino da imbattute e a gonfie vele nella seconda fase ad orologio. "L’obiettivo – spiega Natalia Panufnik, uno dei punti di forza della formazione civitanovese – è chiudere da imbattute queste fase. Siamo reduci dalla vittoria contro l’Umbertide in cui ci siamo confermate su alti livelli sopperendo a qualche assenza durante la settimana. Mi sto trovando bene nel campionato italiano: c’è un buon livello e tanta fisicità, ma sto migliorando anche io grazie al lavoro che facciamo con la squadra e lo staff tecnico". Un ulteriore successo in Umbria darebbe ulteriore slancio alle ragazze di coach Donatella Melappioni in vista dei prossimi e decisivi appuntamenti.