Serie B femminile. Nico Basket da applausi. Ora la finale con Livorno

La pallacanestro ’rosa’ ha una protagonista assoluta in Valdinievole (e, in generale, in tutta la provincia): è la Butera Clinic Nico Basket, impegnata nel campionato di Serie B, protagonista di una stagione fino a questo momento straordinaria. La Nico si è infatti guadagnata la finale regionale, affermandosi come una delle realtà più solide dell’intera Toscana. E pensare che ad inizio anno la squadra rosanero non era stata costruita per recitare un ruolo da assoluta protagonista; poi il ritorno di capitan Diletta Nerini e l’acquisto delle giocatrici Pini e Salvestrini hanno aggiunto talento, imprevedibilità e fisicità alla squadra del presidente Massimo Nerini, che è riuscita a migliorare notevolmente il nono posto della scorsa annata, piazzandosi seconda al termine della stagione regolare.

"Siamo davvero soddisfatti del nostro campionato disputato fino ad oggi – esordisce il presidente della Nico –, Abbiamo costruito un roster competitivo per raggiungere i playoff che era il nostro primo obiettivo, poi alchimie interne hanno portato alla finale e adesso viene il bello". Le ragazze di coach Rastelli sono state in grado di esprimere un’ ottima pallacanestro sulle due metà campo e sono state abili a costruire una mentalità vincente lungo il corso della stagione. I diciassette match consecutivi senza sconfitte, una striscia iniziata a metà novembre, nonché i primi due turni playoff vinti agevolmente 2-0 ai danni di Costone Siena (ultima squadra a battere la Nico) e Le Mura Spring Lucca hanno dato enorme credito al lavoro svolto sin qui dalle ragazze pontigiane, che guardano con fiducia ed entusiasmo ai prossimi obiettivi da centrare.

Con il successo in trasferta in gara 2 contro la formazione lucchese per 43-62, la Nico si è guadagnata la finale regionale, una finale che vedrà Giglio Tos e compagne giocarsela contro Jolly Aci Livorno, squadra che da anni è autentica dominatrice del campionato e che si presenta anche quest’anno come la squadra da battere. La serie si giocherà al meglio delle cinque partite e si preannuncia un confronto bello ed entusiasmante. Gara 1 è fissata per sabato 20 aprile alle ore 20:30 al Palacosmelli di Livorno, così come il secondo episodio quattro giorni dopo. Poi la serie si sposterà a Ponte Buggianese con eventuale bella in terra labronica. Chi si aggiudicherà questa serie avrà poi accesso alla finale nazionale incrociandosi in uno dei quattro raggruppamenti prestabiliti, contro la vincente del Lazio. Ci saranno semifinali e finali, andata e ritorno e saliranno in A2 le vincitrici dei quattro gironi.

Leonardo Meacci