Serie B femminile. Perugia ha inflitto il primo ko alla Feba

La Feba Civitanova cade dopo 13 vittorie consecutive. Nella penultima sfida della fase ad orologio della B femminile la Sisas Perugia ha sconfitto 51-65 le biancoblù che sono in testa alla classifica, in altre parole il primo stop della stagione non ha grosse conseguenze. La squadra si è presentata con diverse giocatrici non al top, di contro Perugia ha cambiato fisionomia con l’innesto della lunga polacca Falkowska. "Siamo reduci da 10 giorni – afferma coach Donatella Melappioni – in cui non ci siamo potuti allenare a ranghi completi per i problemi fisici accusati da alcune giocatrici. Anche se abbiamo perso tutti e quattro i tempi però le ragazze posso dire che fino all’ultimo momento non hanno mollato mai ed hanno cercato di risalire, arrivando fino al -9". La Feba ha schierato Streni, Panufnik 21, Sciarretta 4, Severini 2, Rutili ne, Contati, Binci 5, Jaworska 20, Pelliccetti 6, Lazzarini