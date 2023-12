Serie b femminile. Robbiano non ha chance contro Brignano: "Abbiamo regalato un periodo alle avversarie»

In Serie B femminile incappa nell’ennesima sconfitta il Robbiano, che cede in casa contro il Brignano con il punteggio di 56-68. La formazione bianconera non è mai stata in corsa per la vittoria, restando sempre in scia alle avversarie. "Peccato per l’esito della partita che ci vede sconfitti - argomenta l’allenatore del Robbiano Marco Fumagalli - come ci era già successo contro Bresso abbiamo in pratica regalato un periodo di gioco al Brignano, che ha avuto una partenza scattante, mentre noi eravamo lenti e impacciati. Portandosi sul 21-11 sul suono della prima sirena la squadra ospite ha di fatto vinto la sfida. Noi purtroppo non siamo capaci di rimetterci in carregggiata, tentiamo delle rimonte che restano ogni volta incomplete. In questa occasione, nella ripresa siamo cresciute collettivamente ricucendo la strappo fino al -6, ma Brignano con un parziale di 8-0 ha archiviato anzitempo la pratica".

Continua il tecnico: "Non ha dato i frutti sperati neanche il passaggio alla difesa a zona perché le nostre rivali erano in una serata ispirata nel tiro da fuori. Non abbiamo mai risolto il rebus De Gianni, che ci ha fatto neri segnando 25 punti e catturando una marea di rimbalzi. Per noi la top scorer è stata Buscema con 14 punti, anche se la migliore giocatrice nell’arco dei quaranta minuti di gioco è stata Bartesaghi".

Ant.Ga.