Serie b femminile. Scandiano stasera anticipa: vuole il tris di vittorie di fila

Ultima di andata per la palla a spicchi femminile. Nell’anticipo di stasera, scende in campo alle 20.30 l’Aluart Scandiano (6) che dopo le vittorie di carattere contro le quotate Cavezzo e Fiorenzuola vuole dare continuità al proprio percorso di crescita e continuare a lottare per i piani alti della graduatoria. Al palaRegnani a sfidare Alice Fedolfi (foto) e compagne arriva la Valtarese (2), fanalino di coda e con la difesa più perforata del torneo con 73.5 punti di media subiti. Domani alle 19 la Chemco Puianello (8) prova a ripartire dopo il ko subito in casa contro la capolista Samoggia e mettersi così alle spalle un periodo duro fra l’incidente alla capitana Boiardi, gli acciacchi e la prima sconfitta stagionale. A galvanizzare la band gialloblu ci pensa la play Martina Luppi, ex dell’incontro, che chiama a raccolta le sue per cogliere i due punti contro il Magik Parma (2).

"Siamo un gruppo - dice Luppi - che lavora insieme da anni e, anche se ne abbiamo passate tante, gli ultimi dieci giorni sono stati i più complicati di sempre per la nostra squadra. Dobbiamo rimanere attaccate alla nostra stagione e ai nostri obiettivi per trovare, già domani, soluzioni di squadra di fronte alle difficoltà e mettere in campo il nostre valore di giocatrici e di persone". c.c.