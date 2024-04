Serie B. Ferrara Basket, niente scherzi a Oderzo

Vincere a Oderzo per non disperdere quanto di buono fatto nell’ultimo mese, e soprattutto blindare un terzo posto che in ottica playoff sarebbe fondamentale. Ferrara Basket non può sedersi sugli allori neppure nell’ultima giornata del Play-In, e per dare seguito ai quattro successi consecutivi ha bisogno di centrare un foglio rosa pure ad Oderzo, contro una squadra falcidiata dagli infortuni ancora a secco di vittorie in questa seconda fase. Tutto lascia pensare ad una trasferta agevole per i biancazzurri, che però devono essere bravi a non sottovalutare l’impegno, perché un approccio sbagliato potrebbe rivelarsi fatale nel prosieguo dei quaranta minuti: Ferrara ha tutto da perdere e poco da guadagnare, nonostante una vittoria certificherebbe una terza piazza che avrebbe del clamoroso visto il cammino tortuoso di Drigo e compagni durante l’arco della stagione.

Attenzione, dicevamo, perché Oderzo nel recupero infrasettimanale a Fidenza si è dimostrata squadra per nulla in vacanza: dicevamo dell’approccio alla gara, e Benedetto dovrà spingere parecchio su questo aspetto, considerato lo 0-13 col quale la formazione trevigiana ha inaugurato il match di mercoledì sera a Fidenza. Poi i valori delle due squadre sono venuti fuori alla distanza, ma chi pensava ad un’affermazione agevole della truppa di Bizzozi, sicura del secondo posto, si è dovuto ricredere: Fidenza alla fine avanti 81-72, sudando più del previsto e mandando un chiaro segnale a Ferrara.

Se non si gioca al meglio si rischia la figuraccia, ed è quello che i tifosi estensi non si augurano visti i progressi continui dei biancazzurri nell’ultimo periodo, sia sul piano tattico che su quello mentale. Ribadito degli infortuni di Oderzo, anche Ferrara da tempo è costretta a fare i conti con gli acciacchi di alcuni dei suoi protagonisti: domani non ci sarà Cecchetti, che è rimasto a riposo tutta la settimana e starà ai box con l’obiettivo di recuperare in vista dei playoff, mentre gli altri malconci (Guerra e Porfilio su tutti) stanno meglio e saranno regolarmente in campo.

Gli uomini di Benedetto devono archiviare la pratica Oderzo e poi potranno concentrarsi sulla post season, che a dire il vero appare ancora abbastanza lontana: i playoff inizieranno infatti l’8 maggio, fra circa una ventina di giorni, e in questo lasso di tempo Ferrara dovrà riuscire a mantenere la condizione fisica senza incappare in infortuni che complicherebbero l’avvicinamento alla fase clou della stagione.

Jacopo Cavallini