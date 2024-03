Serie B. I Blacks alla volata decisiva per i playoff. In corsa sei squadre per quattro posti

Sei squadre in corsa per quattro posti. È questo il titolo della volata finale lunga sei partite che attende i Blacks per conquistare un piazzamento nei playoff. Tutto potrà accadere per i faentini, che possono posizionarsi dal quinto al nono posto, che farebbe terminare la loro stagione domenica 21 aprile. Le uniche certezze sono i quattro posti già conquistati da Ruvo di Puglia, Roseto, San Vendemiano e Jesi, mentre alle loro spalle regna l’incertezza con Fabriano che ha 32 punti, seguita da Faenza, Mestre e Andrea Costa Imola a 30 e Virtus Imola a 28. I Blacks possono contare su quattro gare al PalaCattani, ma hanno lo scontro diretto a sfavore con Fabriano, San Severo e Mestre, situazione che li costringerà a vincere senza fare calcoli.

Al rientro dalla pausa, i Raggisolaris ospiteranno Jesi sabato 23 alle 20.30, reduce da dodici vittorie nelle ultime tredici gare, poi andranno a Ruvo di Puglia mercoledì e riceveranno Bisceglie sabato 30. Domenica 7 arriverà Roseto e le ultime due sfide saranno derby: domenica 14 in casa dell’Andrea Costa e domenica 21 al PalaCattani con Ravenna.

Il calendario non è dei migliori vista la forza delle avversarie, ma per entrare nelle prime otto potrebbero bastare tre vittorie. Difficili sono anche gli incontri che attendono Fabriano, che avrà Ruvo, Vicenza e San Vendemiano fuori e Mestre Lumezzane e Jesi in casa mentre Mestre ha un calendario in discesa con San Severo, Chieti e Taranto in casa e i viaggi a Lumezzane, Fabriano e a Imola sponda Virtus.

Proprio San Severo pare la maggiore candidata ad uscire dalla zona playout, visto il periodo di crisi che sta vivendo, e gli impegni non certo semplici: i pugliesi avranno Mestre, Roseto e Bisceglie fuori e San Vendemiano, Chieti e Ruvo di Puglia in casa. L’Andrea Costa invece, rivelazione del girone, ha impegni non proibitivi (Vicenza, Ozzano e Jesi fuori e Taranto in casa), ma le ultime due gare sono da brividi cono lo scontro diretto casalingo con Faenza e il derby con la Virtus Imola all’ultima giornata. La Virtus Imola potrebbe rientrare in gioco (l’attendono Bisceglie, Mestre, Chieti e il derby imolese in casa e Jesi e Padova fuori), ma l’obiettivo è ancora puntato sulla salvezza che pare comunque già essere conquistata. Di sicuro in caso di passi falsi degli avversari, i gialloneri ne approfitteranno. Ai Blacks quindi non resta che vincere senza guardare la classifica, ben sapendo che come hanno mostrato nelle ultime settimane, hanno le potenzialità per poter fare percorso netto o quasi nell’ultimo mese di campionato. La gara con Chieti, con un primo tempo incredibile chiuso con un vantaggio di 30 punti e un terzo quarto in cui hanno dilapidato 22 punti di vantaggio riuscendo comunque a vincere, hanno dimostrato tutti i pregi e i difetti di una squadra che può farsi valere nei playoff. Prima però occorre conquistarli…

Luca Del Favero