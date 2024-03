Serie B, in campo ANCHE BRAMANTE E PISAURUM. Loreto imbattuta con Roma

Qui Loreto. Nei play-in Gold stasera alle 21 al PalaMegabox l’Italservice Loreto ospita la Virtus Roma. "E’ una gara molto importante per proseguire il nostro cammino che nei play In Gold sta andando molto bene, abbiamo sempre vinto – spiega coach Stefano Foglietti –. Ospiti con la voglia di riscatto". Nell’ultimo turno i giallorossi hanno vinto a Valdiceppo, chiudendo il girone di andata imbattuti.

Qui Pisaurum. Nei play-in Silver G gioca oggi anche la Baseart Pisaurum che alle 21 è di scena a Viterbo, è la prima giornata di ritorno di questa seconda fase: "Peccato per la nostra incredibile sconfitta nell’ultima giornata a Cagliari, dove abbiamo fatto un gentile omaggio agli isolani: + 6 a 28 secondi dal termine – ricorda coach Maurizio Surico –. Ora testa alla gara di stasera, altra trasferta impegnativa, ma questi ragazzi hanno stupito un po’ tutti gli addetti ai lavori e vogliono continuare a farlo".

Qui Bramante. Domani alle 21 al PalaMegabox il Bramante accoglie il Palestrina per la prima gara di ritorno dei play In Gold. "Una partita fondamentale perché in caso di vittoria ci darebbe minimo la matematica certezza di essere nelle 6 che accederanno ai playoff – avverte coach Massimiliano Nicolini -, ma anche la possibilità di restare in corsa per una posizione di alta classifica. Dovremo essere compatti in difesa e aggressivi in attacco per giocare una gara tosta e solida".

Beatrice Terenzi