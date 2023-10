SERIE B INTERREGIONALE

Bologna 2016-Tigers Romagna 77-66

Bologna 2016: Tinsley 15, Reinaudi ne, Oyeh 2, Fontecchio 19, Bianchini 3, Cinti 4, Graziani 17, Ranieri 4, Guerri ne, Pini ne, Rubinetti 9, Azzano 4. All. Lunghini. Tigers Romagna: Mikulic 6, Sacchi 5, Signorini 2, Digno 11, Volpe 6, Tonello ne, Mazzotti ne, Ciadini 11, Bushati 5, Vitale 20. All. Gresta. All. Gresta. Arbitri: Sabatino e Zaniboni. Note: parziali 25-14; 44-39; 64-53.

Social Milano-Olimpia Castello 81-76

Social Milano: Albique 6, Passera ne, Brasca, Dushi 10, Campeggi 2, Manzoli 8, Macchi 16, Toffali 6, Malberti 13, Bassani 2, Bossola 18, Salvi ne. All. Avantaggiato. Olimpia Castello: Masrè 2, Costantini 5, Castellari ne, Ferdeghini ne, Grotti 6, Gianninoni 16, Adeola 17, Galletti, Casanova ne, Zanetti 3, Torri, Zhytaryuk 27. All. Giordani. Arbitri: Molteni e Bernardi. Note: parziali 24-12; 43-40; 65-56.

I risultati: Ferrara-Pizzighettone 81-74, Piadena-Fulgor Fidenza 54-77, Sangiorgese-Cernusco 70-67, Bologna 2016-Tigers Romagna 77-66, Social Milano-Olimpia Castello 81-76, Sansebasket Cremona-Nerviano 74-73 dts.

La classifica: Sangiorgese 10; Fulgor Fidenza 8; Ferrara, Bologna 2016, Sansebasket Cremona e Piadena 6; Pizzighettone, Social Milano e Nerviano 4; Cernusco, Olimpia Castello e Tigers Romagna 2.