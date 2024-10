Serie B Interregionale. Abc in cerca di riscatto: a La Spezia per conquistare i primi punti stagionali

Prima trasferta stagionale per l’Abc Solettificio Manetti, che nella seconda giornata di B Interregionale sarà di scena domani alle 18 a La Spezia (arbitri Cirinei di Pisa e Rossetti di Rosignano Marittimo). Per la compagine di Castelfiorentino si tratta di una partita molto delicata, contro un avversario di livello e su un campo tradizionalmente molto difficile. L’Abc ha infatti perso entrambi i due precedenti della scorsa stagione cedendo di misura in trasferta e perdendo di dieci punti al Pala Betti. Lo Spezia Basket di coach Davide Diacci, al primo anno sulla panchina spezzina, è reduce a sua volta dalla sconfitta subita per mano dell’Etrusca (98-72 il finale a San Miniato) e dunque in cerca del riscatto all’esordio davanti al proprio pubblico.

"Da parte nostra c’è grande volontà di trovare i primi due punti stagionali e riscattare la sconfitta subita in casa con Cecina – commenta Giovanni Corbinelli –. D’altra parte affronteremo una squadra ostica, e non bisogna assolutamente farsi ingannare dal risultato di San Miniato. Sia perché sono rimasti in partita fino a cinque minuti dalla fine sia, soprattutto, perché hanno un roster rinnovato ma con nomi importanti e giocatori che possono far male. Dovremo tenere alta l’attenzione sia dal punto di vista difensivo che offensivo e cercare di limare il più possibile gli errori per proseguire nel nostro percorso di crescita e portare a casa la vittoria".