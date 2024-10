Serie b interregionale. Basket 2000 di scena a Milano con un Porfilio in più

Ostico impegno esterno per la Re-Basket 2000 (0), alle 18 sul parquet della Social O.s.a. Milano (2) nella 2ª giornata di B Interregionale. Archiviato il kappao all’esordio nella nuova categoria con la Pallacanestro Gardonese, dopo aver sfiorato la rimonta dal -14, la squadra di Baroni punta al riscatto, sapendo di dover essere più continua nell’arco dei 40’ e di dover costruire alternative al suo principale terminale offensivo in attacco, Alberione: per questo è arrivato l’ex Pallacanestro Reggiana Carlo Porfilio (foto), guardia che nell’ultima stagione ha sfiorato i 7 punti di media a Ferrara.