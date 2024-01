SeriE b interregionale. Bramante sfida l’Amatori Pescara

Il Bramante oggi alle 18 ospita al PalaMegabox l’Amatori Pescara. "E’ una partita importante per tenere a distanza gli abruzzesi, al quinto posto – dice coach Nicolini –. Una squadra fisica che come noi ha un buon atteggiamento difensivo e gioca in maniera intensa. Dobbiamo dimenticare la brutta prestazione nel derby con il Loreto e presentarci con una rinnovata fiducia".

Domani alle 18 tocca al Loreto, che va a far visita al Senigallia. La Goldengas si presenta col nuovo play Riccardo Tornatore: classe 2003 di scuola ABA Legnano, è un play esplosivo di 1.70. "Sarà uno scontro al vertice – avvisa coach Foglietti –. Io sono stato tre anni a Senigallia e ho tanti bellissimi ricordi, ma domani dobbiamo assolutamente provare a vincere anche se non sarà facile, loro sono una squadra tostissima". Sempre domani alle 18 scende in campo anche il Pisaurum, atteso a Civitanova.