Serie B Interregionale. Delfino stellare, Bramante vince e dà spettacolo

BRAMANTE PESARO

70

GOLDENGAS SENIGALLIA

67

BRAMANTE: Delfino 26, Crescenzi 6, Ferri 13, Centis 1, Stefani 13, Ricci, Sgarzini, Panzieri, Giampaoli 11, Cavedine ne, Nicolini E. ne, Sabbioni ne. All. Nicolini Massimiliano.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Brigato 18, Benzoni 5, Giacomini 11, Neri 7, Landoni 10, Medizza 6, Imsandt, Sanna 2, Bassi, Terenzi ne, Arceci ne. All. Gabrielli.

Arbitri: Renga e Sperandini.

Parziali: 20-12, 30-35, 44-51.

PESARO

Non si ferma la marcia del Bramante Pesaro, che con un Lucio Delfino letteralmente stellare respinge la sfida di una forte Goldengas. Il Bramante conferma l’imbattibilità casalinga in una partita avvincente e bellissima decisa solo nei secondi finali. Una partita con tanti saliscendi: primo quarto condotto dai ragazzi di coach Nicolini: 20-12. Però la Goldengas prende il sopravvento con la sua pattuglia di lunghi e con una fisicità superiore: nel secondo quarto gli ospiti passano a condurre dal 30-35 fino al 44-51 al 30’. Ma la reazione del Bramante è da grande squadra capace di reagire alla superiorità di Giacomini e Landoni e di ribaltare il risultato finale. "E’ il match di un Lucio Delfino dominante che mette assieme 26 punti e 16 rimbalzi. Compreso anche l’ultimo pressoché decisivo – scrive il dirigente Fabio Lanci – nei minuti finali su un libero sbagliato da Michele Ferri. Il Bramante rimane in vetta: onore agli sconfitti di Senigallia, la miglior squadra vista al palaMegabox. Alla fine non hanno ancora capito come è stata sfilata la vittoria". La partita è infatti andata avanti va avanti sull’equilibrio tra le due squadre fino alla tripla del sorpasso del solito Michele Ferri sul 64-62. Da lì in poi decisivi i tiri liberi di Giampaoli, che accompagnano il Bramante alla decima vittoria e al primato confermato.

l.lu.