Serie B Interregionale. Derby Pisaurum-Loreto, Surico: "Difficile senza Giunta»

Serie B Interregionale. Domani si gioca l’ultima giornata della prima fase del campionato. Alle 18 al PalaMegabox c’è il derby tra Baseart Pisaurum-Italservice Loreto Pesaro. "Una gara già in salita e poi con l’ assenza di Giunta ancora di più – avvisa coach Maurizio Surico del Pisaurum –: è un giocatore per noi imprescindibile, ma si è infortunato al ginocchio. Le due squadre inseguono due obiettivi diversi. Affronteremo comunque questo ultimo impegno con la solita serietà. Poi domenica sera saranno emessi gli ultimi verdetti per playoff silver e playout. Per i playoff gold è tutto deciso e con la serenità di sempre andremo ad affrontare l’ ultima fase della stagione. E in questa ottica il recupero di Giunta è per noi fondamentale". "E’ un derby ma per noi è un incontro ininfluente ai fini della classifica – sottolinea il tecnico Stefano Foglietti – ma essendo una gara di campanile fa sempre piacere vincere. Affronteremo un Pisaurum che vorrà imporsi per provare a entrare nel girone Silver della seconda fase della stagione. In questo match c’è un ex come Benevelli che è il maggiore terminale della Baseart, su cui dovremo difendere con attenzione". Intanto Diego Foglietti ha lasciato l’Italservice per passare alla Bartoli Fossombrone in C unica.

Il Bramante (ore 18) è a Porto Recanati: "Giocheremo l’ultima partita della prima fase in trasferta a Porto Recanati contro l’Attila junior basket – racconta il coach Max Nicolini -. Un incontro senza interesse di classifica per la seconda fase, ma che in caso di nostra vittoria ci assegnerebbe il secondo posto finale in classifica nella prima fased. Gli avversari sono una squadra di prima fascia che ha dovuto trovare nuovi equilibri per sostituire due giocatori importanti come Caverni e Rinaldi, ma che inserendo un playmaker come Montanari e l’ala forte Trentini, nel girone di ritorno ha avuto un rendimento tra i migliori. Dovreno affrontare la gara con la giusta tensione, sfruttando questo confronto per allungare le rotazioni e mantenere un buon ritmo".

