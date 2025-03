Serie B interregionale: domani alle 17 al PalaSavena. Il Bologna 2016 aspetta Jesolo

Seconda di ritorno sui parquet dell’Interregionale e ultima casalinga per i lanciatissimi New Flying Balls di coach Matteo Lolli, reduci dal recente quinto successo consecutivo dopo che è valso il settimo posto nel girone Centro dei play-in Gold e il consolidamento nella griglia playoff: oggi alle 21 arriva la Carver Cinecittà, prima del rush finale di aprile con 4 gare tutte in trasferta.

Per i biancorossi, che sono invischiati nel gruppo al quarto posto, la preziosa chance di strappare la terza piazza, occupata proprio dai capitolini che all’andata si imposero 77-68.

Giornata clou anche per il Bologna 2016 del presidente Rossano Guerri, domani alle 17 riceverà Jesolo per il big match d’alta classifica della poule-salvezza del girone Nordest: i lagunari sono primi appaiati ai rossoblù, secondi per via del -13 dell’andata.

Le altre gare play-in Gold Centro: Bramante Pesaro-Esperia Cagliari oggi alle 17, Loreto Pesaro-Stella Azzurra Viterbo oggi alle 21, Attila Porto Recanati-L’Aquila oggi alle 21,15, Recanati-Stella Ebk Roma, Amatori Pescara-Vigor Matelica domani alle 18.

La classifica: Vigor Matelica 24; Loreto Pesaro 22; Carver Cinecittà 20; Recanati, Bramante Pesaro, Porto Recanati e New Flying Balls 18; Stella Ebk Roma 16; Esperia Cagliari 14; Amatori Pescara, L’Aquila e Stella Azzurra Viterbo 12.

Le altre gare play-in Out Centro: Pescara 2.0-Teramo a Spicchi e San Paolo Ostiense-Senigallia oggi alle 18, Roseto 2020-Vasto oggi alle 20,30, Mondragone-Virtus Civitanova, Valdiceppo-Palestrina domani alle 18.

La classifica: Senigallia 24; Valdiceppo e Virtus Civitanova 22; Teramo a Spicchi, San Paolo Ostiense, Vasto e Roseto 2020 20; Ferentino 18; Olimpia Castello 12; Mondragone 6; Pescara 2.0 4.

Le altre gare play-in Out Nordest: Libertas Cernusco-San Bonifacio oggi alle 18, Montebelluna-Blu Bergamo oggi alle 20,30, Nervianese-Jadran Trieste domani alle 18, Petrarca-Basket 2000 domani alle 18,30.

La classifica: Jesolo e Bologna 2016 20; Blu Bergamo, Basket 2000 e Petrarca 18; Sansebasket Cremona, Libertas Cernusco, San Bonifacio e Nervianese 16; Jadran Trieste 12 e Montebelluna 0.

Giacomo Gelati