Serie B interregionale: domenica il ritiro della canotta numero 8. E i New Flying Balls di coach Lolli ripartono da Roseto degli Abruzzi. L’omaggio del Bologna 2016 a Luca Fontecchio

Con la recente promozione di Carlo Balducci al ruolo di capitano, a celebrare il terzo anno in biancorosso, ha inizio il countdown dei New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che domenica alle 18 esordiranno in B Interregionale (Division D) sul parquet di Roseto degli Abruzzi. Per gli ozzanesi del presidente Paolo Cuzzani si tratta della nuova destinazione dopo il ricollocamento estivo dalla B Nazionale. I ‘palloni volanti’, che hanno rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con Logimatic, si presentano ai blocchi di partenza dopo il terzo posto ottenuto al quadrangolare City of Ferrara (sconfitta 80-84 contro Petrarca Padova; vittoria 83-76 contro Basket 2000 Reggio Emilia) e con le assenze di Alessandro Piazza e lo stesso neocapitano. Due defezioni che metteranno al centro delle rotazioni l’ultimo ingresso tra le fila di coach Lolli, la guardia-ala cremonese classe 2001 Antonello Baggi, una trafila con la Vanoli Cremona e dopo l’esperienza oltreoceano al Gettysburg College.

Scalda i motori anche il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, alla sua seconda partecipazione alla B Interregionale: per i rossoblù, collocati nella Division C, l’esordio è in programma domenica alle 17 sul parquet amico del PalaSavena contro Social Milano. Per l’occasione il club del presidente Rossano Guerri ha deciso di celebrare l’ex fuoriclasse della squadra Luca Fontecchio, che durante l’intervallo vedrà ritirata la sua canotta numero 8. In casa dei bolognesi, unico club del territorio aggregato al girone lombardo, c’è la voglia di far crescere un gruppo rinnovato con 7 nuovi inserimenti su 12 e confermarsi fra le big bolognesi. Veterani affidabili e solidi, meno centimetri e più intensità agonistica.

Il Bologna 2016 ha scelto di giocare la domenica le partite casalinghe.