Serie B Interregionale e Serie C. Quarrata incrocia le armi con Arezzo

Si va per la seconda giornata del girone di ritorno nei campionati di serie B Interregionale e serie C. In cadetteria, stasera alle 21 al Pala Melo della città del mobile, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata se la vedrà con l’Amen Scuola Basket Arezzo: ottava posizione a quota 12 per i mobilieri di coach Tonfoni, nona a 10 per gli aretini, già battuti a domicilio (75-65). Tutti abili e arruolati in casa quarratina, tutti consapevoli che l’obiettivo stagionale è la salvezza.

Nel girone A del torneo di serie C, ha tutto da guadagnare la Valentina’s Camicette Bottegone, che stasera alle 21 alla palestra Martin Luther King ospiterà la capolista Vismederi Costone Siena; 20 i punti degli ospiti, 8 quelli dei nostri portacolori, al momento al penultimo posto della graduatoria. All’andata i senesi impartirono una lezione ai nostri: 77-52. Rientrerà Milani, che ha saltato l’ultima gara, in dubbio sino alla fine De Leonardo (si deciderà il suo utilizzo solo all’ultimo istante).

Nel girone B di serie C, riposa da calendario l’Endiasfalti Agliana. Stamani alle 11 nella sala consiliare del comune di Agliana è prevista la cerimonia di premiazione, con due borse di studio, dei migliori giovani profili societari per rendimento scolastico e sportivo. La Pallacanestro Agliana 2000 di patron Simone Caramelli occupa il sesto posto in classifica con 10 punti. Tornerà sul terreno di gioco, dopo il turno di pausa, la Gioielleria Mancini Monsummano: stasera alle 21 al palazzetto di Ponte Buggianese affronterà la Toscana Food Don Bosco, quinta della classe con 14 punti. Appena 4, al contrario, sono i punti sin qui messi assieme dai termali, penultimi in graduatoria. All’andata fu un disastro per i valdinievolini, surclassati 78-47. Mancano nove giornate alla fine della prima fase del campionato, ci sarebbe tempo e modo di recuperare. Ma bisogna iniziare subito a vincere.

Gianluca Barni