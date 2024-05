Serie B Interregionale: Ferri trascinatore (18 punti), sabato la semifinale promozione con la Virtus Roma. Bramante favoloso, batte Fiumicino e vola

BRAMANTE

81

SUPERNOVA FIUMICINO

58

BRAMANTE : Delfino 11, Crescenzi 9, Ricci 15, Sgarzini, Druda, Ferri 18, Nicolini E., Centis 7, Sabbioni 2, Stefani 14, Panzieri 5, Giampaoli. All. Nicolini M.

SUPERNOVA FIUMICINO: Grilli 2, Agbara 4, Fanti 22, Diedhiou, Tebaldi 4, Martino 9, Lemmi 5, Staffieri 2, Avramov 2, Babilodze 8. All. Pasquinelli

Parziali: 25-13, 47-27, 71-38. Usciti per 5 falli: Martino (Fiumicino)

Il Bramante vince la bella contro il Fiumicino e conquista la semifinale promozione. Nel primo quarto il capitano Ferri mette subito la bomba. Dopo 4’ Crescenzi ha già due falli, al suo posto entra Ricci, ma è con la tripla di Centis che Pesaro tenta la fuga (10-5). E sempre dalla distanza il Bramante trova la sua forza (13-5). A tenere a galla il Fiumicino ci pensa Fanti, ma Delfino ricaccia giù i capitolini (18-8) con un altro tiro pesante. Il + 10 è firmato da Centis (20-10) a 50’’ dal termine della prima frazione di gioco. Ma ad accendere il pubblico casalingo è un tiro da metà campo di Ricci allo scadere (24-13). Nel secondo periodo i biancoblu continuano a spingere. Delfino (foto con Ricci) entra, canestro, fallo e tiro aggiuntivo e il Bramante vola (28-13).

Il 33-19 porta la firma di Crescenzi in penetrazione su assist di Sgarzini. A metà del secondo quarto gli avversari vanno in tilt. Tecnico a Martino e poi a Staffieri, Ricci dalla lunetta è impeccabile. Il team di coach Nicolini va sul 41-19 al 17’. Si va riposo lungo con i locali avanti 47-27. Nella ripresa Crescenzi e Ferri fanno 53-27. Delfino esce per un dolore al polpaccio, ma il Bramante insiste. Il numero uno poi rientra e segna, subisce fallo e realizza anche dalla lunetta (69-38). A poco meno di 2’ dalla fine del parziale il tecnico locale dà spazio anche ai giovani Nicolini e Sabbioni, ma la musica non cambia (71-38). Nell’ultimo tempo Fanti prova a compiere il miracolo (75-51 al 35’), ma ormai i marchigiani sono imprendibili. A 2’ dal fischio della sirena c’è spazio anche per il giovanissimo Druda. A 35’’ Stefani schiaccia pure (81-57). Il Bramante incontrerà la Virtus Roma sabato al PalaTiziano.

Beatrice Terenzi