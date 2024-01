Serie B interregionale. Gara d’alta classifica. La leader Halley sfida la Bramante

Riparte il campionato di serie B interregionale. Il primo impegno del nuovo anno coincide con la quarta giornata del girone di ritorno. La Halley Matelica del capitano Alberto Provvidenza (foto), prima in classifica con 4 punti di vantaggio sul Bramante Pesaro e con 6 lunghezze nei confronti di Loreto Pesaro e Senigallia, è impegnata al palasport di Castelraimondo domani alle 18 contro il quintetto del Bramante. Quindi, un vero e proprio big match: prima contro seconda. All’andata vinsero i pesaresi 90-82 dopo un tempo supplementare. Quella sconfitta brucia ancora fra i matelicesi, che vogliono ora rifarsi di fronte al proprio pubblico, cercando così di allungare ulteriormente il passo in vetta alla graduatoria. Per preparare al meglio l’incontro, e ritrovare subito il ritmo di gara, la squadra di coach Antonio Trullo ha aperto il 2024 con un’amichevole esterna – sul parquet del PalaChemiba di Cerreto – con la Janus Basket Fabriano, formazione di categoria superiore che ha rappresentato senza dubbio un buon banco di prova. Finora la Halley è imbattuta in casa e ha solo due sconfitte al passivo: a Pesaro col Bramante e a Porto Recanati contro l’Attila. Il nuovo anno parte a razzo per la truppa di coach Trullo che nel prossimo turno giocherà un altro big match nella tana del Senigallia.

m. g.