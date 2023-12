Serie B interregionale. Halley all’assalto della Braderm Roseto

Ultima settimana di allenamento prima della pausa natalizia per la Halley Matelica. I biancorossi sono attesi da due sfide ravvicinate che proveranno a vincere per consolidare il primato in classifica: quella di domani in casa contro la Braderm Roseto e poi la trasferta di giovedì 21 dicembre sul campo del Pescara Basket. Ma andiamo con ordine. La squadra di coach Antonio Trullo torna al palasport di Castelraimondo forte di una serie aperta di cinque vittorie consecutive, l’ultima delle quali domenica scorsa sul parquet della Mediterranea Teramo. E guardando all’intero girone di andata i numeri parlano di 10 successi e 2 sole sconfitte: un bilancio senza dubbio positivo. "Direi super positivo – sottolinea il capitano Alberto Provvidenza (a destra nella foto) – e ne siamo molto felici, perché questo rendimento era il nostro obiettivo. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così". Ora testa al Roseto, un avversario che sta rendendo meno del previsto ma che sta cambiando pelle in queste settimane. "In primis diciamo che finalmente torniamo a casa, sembra una vita che non giochiamo a Castelraimondo dopo questo minitour dell’Abruzzo. Il fattore campo per noi è importante. Avremo di fronte un avversario con un ottimo roster, ben diverso da quello che abbiamo affrontato all’andata, con un nuovo allenatore e un paio di nuovi giocatori. Ci aspetta una partita ricca di insidie: loro proveranno a strapparci i due punti, noi dovremo difenderci per continuare sulla strada tracciata". Il match è in programma alle 18.

m. g.