Serie B Interregionale Il Pisaurum a Roseto per sovvertire il pronostico. L’Italservice a Teramo, occhio agli esterni. Bramante, domani il derby con la Stamura

L’Italservice Loreto stasera alle 20.30 sarà di scena a Teramo. "Un altro campo difficile – dice coach Stefano Foglietti – contro una squadra in salute che ha appena vinto in casa del Pisaurum. È una squadra giovane, atletica con tanta energia, specialmente negli esterni. Dovremo fare una partita tosta".

Qui Pisaurum. Domani alle 21 la squadra di Surico farà visita al Roseto: "Squadra che inizialmente era molto accreditata - spiega il coach -, ma che ha subìto diverse sconfitte e cambiato coach, poi anche la squadra ha avuto dei ritocchi. Vivono un momento di difficoltà come noi del resto, per cui la partita sarà di grande importanza per entrambi e il fatto che giochiamo fuori cambia veramente poco, anzi lo preferisco, infatti i giocatori arrivano più concentrati". Poi aggiunge: "Speriamo di non avere nessuna sanzione per la gara di domenica sera a Teramo. I ragazzi sono sicuramente da condannare per i 5 tecnici, ma l’ episodio avvenuto nei primi minuti del terzo periodo, dove un fallo subito da Pipitone e sanzionato da un arbitro e capovolto dall’ altro ha dell’ incredibile, come si può ben vedere dalle immagini. In questo frangente abbiamo subìto 2 tecnici (4° e 5° fallo di Pipitone ) e tecnico a Giunta (4° fallo), riducendoci in una inferiorità oggettiva in una gara ancora apertissima. Pazienza, rimbocchiamoci le maniche e domani andiamo a riprenderci i due punti".

Qui Bramante. I pesaresi domani alle 21 ospitano al PalaMegabox la Stamura Ancona. "È l’ultimo impegno di questo 2023 che ha portato tante soddisfazioni per la nostra società – così coach Massimiliano Nicolini –. Una partita molto importante per la nostra classifica nell’obiettivo di restare nelle prime posizioni. Vogliamo subito riprendere il nostro percorso dopo la buona prestazione di Civitanova che nonostante le precarie condizioni fisiche di qualche nostro ragazzo, per un insieme di motivi purtroppo non è stata premiata con una meritata vittoria". E chiude: "Affronteremo una squadra giovane che nell’ultimo turno è tornata alla vittoria dopo diverso tempo e dovremo essere assolutamente concentrati perché sappiamo bene quanto faccia bene giocare con entusiasmo e senza pressione".

Beatrice Terenzi