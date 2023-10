Serie B Interregionale, il posticipo. Derby, Senigallia schianta Ancona. Brigato trascina la Goldengas

GOLDENGAS

79

STAMURA ANCONA

49

GOLDENGAS : Giacomini 2, Neri 7, Brigato 25, Landoni 7, Medizza 3; Sanna 7, Imsandt, Venturi ne, Casabianca ne, Bassi 6, Benzoni 10, Bracci 6. All. Gabrielli.

STAMURA ANCONA: Piccionne 13, Balducci, D’Agnano 5, Tamboura 3, Barletta 4; Virgili 5, Kumer 6, Filippetti 4, Bora 4, Gallo 5, Paoletti, Diop. All. Petitto.

Arbitri: Scaramellini di Colli al Metauro (Pu) e di Corridonia (Mc).

Parziali: 19-12 23-5 17-18 14-14. Parziali progressivi: 19-12 42-17 59-35 73-49.

Note: spettatori 500 circa.

Un derby sostanzialmente senza storia va alla squadra più pronosticata e più forte, la Goldengas Senigallia, che vince 73-49 su una Stamura Ancona che regge nel primo periodo, subisce pesantemente nel secondo e poi gioca in maniera dignitosa ma senza riuscire a riaprire un match compromesso nel secondo quarto, dominato dai senigalliesi (23-5). Nessun dramma per i giovani stamurini, che dopo Pescara confermano però le loro difficoltà lontano dal PalaRossini, mentre per la Goldengas arriva il riscatto atteso dopo la prestazione sotto tono di Civitanova. Decisivo Brigato (25 punti in 23 minuti), che fa allungare i suoi nel secondo periodo quando già al 18’ la Goldengas triplica i punti avversari grazie a un canestro di Benzoni (36-12). Al riposo lungo si va sul 42-17. Bruttino il terzo quarto dei locali, con troppi errori nonostante i soliti punti di Brigato (47-23 al 23’) ma il +24 del 30’ è rassicurante sul 59-35. Ultimo periodo con poco da segnalare, molto equilibrio (14-14) e Ancona che limita i danni a un -24 comunque pesante. Finisce 73-49 per Senigallia che bissa il successo interno del derby del campionato precedente, esattamente un anno fa.

Andrea Pongetti