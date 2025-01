Serie B Interregionale. La Re-Basket 2000 cade nel finale. È la terza sconfitta di fila

LIBERTAS CERNUSCO 77 RE-BASKET 2000 73

LIBERTAS CERNUSCO: Mandelli, Somaschini, Meier 14, Franco 16, Alberti ne, Mora ne, Sirtori 10, Grioni 4, Scioscia ne, Marra 14, Colombo 10, Pirola 9. All. Fili.

RE-BASKET: Frediani 2, Alberione 19, Paparella 2, Porfilio 17, Longagnani 3, Obayagbona 5, Martelli ne, Jovanovic 2, Lusetti 15, Codeluppi 4, Digno 4. All. Baroni.

Arbitri: Rossini (Bs) e Bernardi (Co).

Parziali: 12-23, 36-36, 56-50.

La prima gara del 2025 non porta bene alla Re-Basket 2000 (12), che rianima una Libertas Cernusco (12) in crisi e colleziona così la terza sconfitta di fila, rianimando un avversario che arrivava da 4 ko di fila. L’inizio è favorevole agli ospiti, che prendono in mano le redini e toccano il +12 con un libero di Alberione per l’11-23; nel secondo quarto i locali trovano il canestro del -7, ricacciati prontamente oltre la doppia cifra di vantaggio dagli ospiti, che hanno in Lusetti un fattore sotto le plance. Il vantaggio dura poco: Franco e Meier guidano i milanesi alla rimonta e si va all’intervallo in parità. Nella ripresa Cernusco allunga e tocca anche il +9, ma gli uomini di Baroni riescono a rifarsi sotto e ad agganciare gli avversari ad inizio quarto con la tripla di Digno che vale il 58 pari. Nel finale, però, Meier fa male dall’arco e firma il break decisivo.